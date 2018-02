Ataque com machados e facas que matou 21 foi 'terrorismo', diz China Um confronto envolvendo machados, facas, ao menos uma arma de fogo e terminando com o incêndio de uma casa deixou 21 mortos na conturbada região de Xinjiang, no extremo-oeste da China, disse uma porta-voz do governo nesta quarta-feira, que classificou o incidente de "ataque terrorista".