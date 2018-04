Ataque com mísseis dos EUA deixa 10 mortos no Paquistão

Entre 10 e 15 pessoas morreram pelo impacto de dois mísseis supostamente lançados por aviões americanos não tripulados no conflituoso cinturão tribal paquistanês na fronteira com o Afeganistão, informaram nesta segunda-feira, 16, diferentes meios de imprensa paquistanesas. De acordo com a versão do canal paquistanês Geo TV, que não especificou suas fontes e assegurou que os mortos são dez, o ataque foi contra esconderijo de insurgentes na região de Sarpal, situada na região tribal de Kurram. Outros canais de televisão asseguraram que o ataque causou 15 mortos. Trata-se da primeira vez que se registra um ataque com aviões-espião dos EUA em Kurram, embora em outras áreas tribais estas as ações sejam frequentes.