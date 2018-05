Ataque com mísseis dos EUA mata cinco no Paquistão Mísseis disparados por um avião não tripulado dos Estados Unidos contra um veículo e uma casa mataram hoje cinco militantes no cinturão tribal do noroeste do Paquistão, perto da fronteira afegã. A informação foi confirmada por funcionários de segurança locais. O ataque ocorreu na vila Khysore, 35 quilômetros a leste de Miranshah, principal cidade do instável distrito tribal do Waziristão do Norte.