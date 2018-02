Ataque com mísseis dos EUA pode ter matado 6 no Paquistão

Funcionários da inteligência paquistanesa disseram suspeitar que aviões não tripulados dos EUA dispararam nesta terça-feira, 2, oito mísseis em duas instalações no noroeste do Paquistão, perto da fronteira afegã, matando pelo menos seis supostos militantes.

As fontes, que pediram anonimato, afirmaram que o ataque desta terça ocorreu na área de Degan, no Waziristão do Norte, parte da região tribal semiautônoma dominada por militantes. Esses rebeldes lançam ataques contra tropas dos EUA e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão.

Os EUA se recusam a discutir os ataques com aviões não tripulados, comandados pela CIA no Paquistão. Funcionários já disseram, porém, em conversas particulares, que os ataques com mísseis mataram vários líderes do Taleban e da Al-Qaeda. As informações são da Associated Press.