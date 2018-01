Ataque com mísseis fere oito pessoas no Afeganistão Três mísseis foram disparados na manhã de hoje contra um prédio governamental no leste do Afeganistão, errando o alvo e explodindo numa vizinhança civil. Oito pessoas, entre elas seis crianças, ficaram feridas, informou a polícia. O ataque ocorreu antes do amanhecer de hoje nos arredores de Asadabad, capital da província de Kunar, que faz fronteira com o Paquistão. A polícia anunciou que os mísseis foram lançados contra um prédio usado pelo governo local, mas caíram numa área residencial, ferindo moradores de três casas. A polícia ainda não sabe quem fez os disparos.