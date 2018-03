Ataque com mísseis mata seis palestinos em Gaza Seis palestinos, quatro deles crianças, morreram e 60 ficaram feridos hoje em Rafah, sul da Faixa de Gaza, no ataque com mísseis israelenses, disseram fontes palestinas. Um total de 25 palestinos foram internados em hospitais, mas muitos feridos ainda não foram socorridos, pois ainda há conflitos no local. As quatro crianças, segundo fontes, estavam em uma escola da UNRWA, a agência da ONU para os refugiados palestinos. Os soldados israelenses, ainda de acordo com as mesmas fontes, lançaram três mísseis contra palestinos que haviam jogado duas granadas antitanque contra uma torre de vigilância israelense que está sendo construída em Rafah. Alguns soldados teriam ficado feridos. O ataque israelense foi perpetrado em uma zona densamente povoada no campo de refugiados do "Bloco 0" de Rafah.