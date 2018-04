Ataque com mísseis mata sete militantes no Paquistão Mísseis aparentemente lançados pelos Estados Unidos mataram hoje sete supostos insurgentes no noroeste do Paquistão, disseram funcionários locais. O ataque ocorreu na área de Machi Khel, na região tribal do Waziristão do Norte, perto da fronteira com o Afeganistão. A ação foi realizada em um local aparentemente usado pelos militantes como esconderijo. Dois agentes de inteligência confirmaram as informações, mas pediram anonimato.