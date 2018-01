Ataque com morteiro mata três policiais iraquianos Rebeldes fizeram disparos de morteiro contra uma patrulha da polícia iraquiana ao sul de Bagdá, matando três policiais, informa um representante do Ministério do Interior. O coronel Adnan Abdul-Rahman disse que o ataque ocorreu às 16h50 (hora local) numa estrada entre as cidades de Mahmoudiya e Latifiyah. Outros policiais ficaram feridos.