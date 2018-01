Ataque com morteiros mata adolescente no Paquistão Uma série de morteiros atingiu um povoado no sudeste do Paquistão, antes do amanhecer desta segunda-feira, causando a morte de um adolescente de 14 anos e deixando feridas outras cinco pessoas da mesma família. Eles dormiam em sua casa em Mand, a 700 km de Quetta, quando 18 morteiros atingiram a residência. As autoridades locais dizem que os morteiros foram lançados de cima de montanhas que rodeiam o povoado, mas não há informações sobre os autores dos disparos. O provável alvo do ataque era uma base paramilitar no povoado. Mand fica próximo à fronteira com o Irã. O Paquistão têm deslocado paramilitares para a região para inibir a ação de contrabandistas.