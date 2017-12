Ataque comunista deixa um morto e 2 feridos nas Filipinas Um civil morreu e duas pessoas ficaram feridas, neste sábado, após um ataque de membros do Novo Exército do Povo NEP), braço armado do ilegal Partido Comunista das Filipinas. A ação aconteceu no município de Lian, na província de Batangas, ao sul da capital, Manila. Um dos feridos é militar, enquanto o outro é um civil. A agressão acontece durante o cessar-fogo unilateral declarado pelo Governo em sua luta contra a rebelião comunista durante a Noite do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O Partido Comunista das Filipinas fundou o NEP em 1969. Atualmente, estima-se que o braço armado tenha cerca de 7.200 combatentes. O conflito comunista nas Filipinas causa mortes quase diariamente. Apenas no ano passado foram contabilizados 1.255 confrontos armados, segundo dados oficiais.