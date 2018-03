Ataque contra assentamento judaico termina com 2 mortos Um israelense morreu e três ficaram feridos nesta sexta-feira, um deles em estado grave, quando dois supostos pistoleiros palestinos abriram fogo contra uma casa na periferia do assentamento judaico de Kiryat Arba, na Cisjordânia, informaram equipes de resgate. Um dos suspeitos foi morto a tiros por soldados israelenses que chegaram ao local pouco após o início do tiroteio, informaram rádios israelenses. Os soldados iniciaram buscas pela área em busca de um segundo suspeito de envolvimento no episódio, mas ainda não encontraram nada, comentaram fontes ligadas ao Exército. Soldados do Exército israelense estavam fazendo buscas no assentamento e na cidade de Hebron, nas proximidades, à procura de um dos homens que fugiram, afirmou o Exército. O grupo militante Hamas se responsabilizou pelo ataque, em folheto distribuído em Hebron. O ataque começou depois do anoitecer, quando os homens armados bateram na porta de uma residência, disparando tiros e matando o morador que atendeu a porta. Em seguida, eles atiraram novamente e feriram levemente uma menina de quatro anos e dois homens jovens que estavam na casa, afirmou o Exército. Outra pessoa que estava no interior da residência atirou e matou o homem armado, que estava mascarado e armado com um fuzil M-16 e uma pistola, enquanto o outro autor do ataque fugiu, disse o Exército. O grupo Hamas afirmou que o ataque foi uma retaliação pela ocupação de cidades palestinas, por parte de soldados israelenses. Israel diz ser necessário o envio de soldados para sete das oito maiores cidades da Cisjordânia, nos últimos meses. Segundo Israel, a medida se faz necessária para evitar ataques suicidas. A tensão aumentou nos arredores do assentamento desde que 12 agentes de segurança israelenses foram mortos no caminho entre Kiryat Arba e a adjacente cidade de Hebron em 16 de novembro último por militantes da Jihad Islâmica.