Ataque contra carreata de presidente eleito na Nigéria mata 5 Cinco pessoas foram mortas no fim- de-semana passado na Nigéria, quando desconhecidos atacaram uma carreata em que seguia a filha do presidente, Olusegun Obasanjo, informou hoje o porta-voz da presidência, Akin Osuntokun. O guarda-costas de Iyabo Obasanjo, o seu tio, dois filhos de um dos seus amigos e um motorista foram mortos no ataque, precisou a fonte. A filha do presidente tinha acabado de votar e seguia no segundo automóvel da carreata, de volta à sua aldeia, situada nas imediações de Otta, sudoeste, onde Olusegun Obasanjo tem uma fazenda. Ainda segundo o porta-voz, não é de momento possível determinar se o ataque teve motivação política. Os veículos atacados não tinham chapas governamentais. Olusegun Obasanjo deverá ser reconduzido no cargo no primeiro turno da eleição presidencial realizada no sábado passado.