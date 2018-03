Ataque contra comboio causa morte de soldado americano Um soldado americano morreu e outros dois ficaram feridos num ataque com granadas propelidas por foguete desfechado por um grupo desconhecido iraquiano contra o comboio em que viajavam ao sul de Bagdá, no terceiro incidente mortal envolvendo militares dos Estados Unidos em três dias. As informações iniciais sobre o ataque eram confusas, uma vez que na mesma estrada, que liga Bagdá a Hila, se registraram hoje outros dois outros incidentes. Num primeiro boletim, a emissora de TV do Catar Al-Jazira havia anunciado a morte de três americanos, informação não confirmada pelo comando militar dos EUA. O ataque ocorreu por volta do meio-dia local (6 horas de Brasília), quando uma ambulância militar que transportava um ferido foi surpreendida perto da cidade de Iskandariya, a 60 quilômetros da capital. Segundo fontes militares americanas, a ambulância foi atacada por um "elemento hostil armado com um RPG (sigla em inglês para lançador de granada com foguete)". A identidade do soldado morto e dos feridos não foi revelada, mas o Comando Central dos Estados Unidos informou que o militar que morreu pertencia à 804.ª Brigada Médica. Alguns quilômetros depois, na direção de Hila, um grupo atacou a tiros um caminhão militar americano. Não há registro de vítimas. Num terceiro incidente na mesma estrada, um helicóptero-ambulância aterrissou para resgatar um soldados americano ferido em circunstâncias não esclarecidas. Em Samarra, ao norte de Bagdá, uma granada de morteiro explodiu do lado de fora da sede de um posto de comando da coalizão, matando um pedestre iraquiano. Em Londres, o jornal Evening Standard publicou ontem entrevistas com soldados americanos que contaram como dispararam contra pessoas em trajes civis e fuzilaram feridos. "Não tínhamos nenhum problema em disparar contra pessoas que não usavam uniformes. Eu simplesmente punha o dedo no gatilho e atirava. Se estavam ali, eram inimigos, usando uniforme ou não" disse o cabo de infantaria Michael Richardson, de 22 anos.