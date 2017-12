Ataque contra governador de província afegã mata oito Pelo menos oito pessoas morreram e oito ficaram feridas em um ataque suicida promovido nesta terça-feira, 12, contra o complexo governamental da província afegã de Helmand. O governador da região, Mohammed Daud, estava em seu gabinete no momento do ataque, mas não foi atingido, disse seu porta-voz Ghulam Muhiddin. Além dos mortos e feridos, o ataque suicida estilhaçou janelas e destruiu dois veículos parados no estacionamento do complexo governamental de Lashkar Gah, capital de Helmand, no sul afegão. Trata-se do episódio mais recente em meio a uma série de ataques contra importantes aliados políticos do presidente do Afeganistão, Hamid Karzai. De acordo com Muhiddin, o militante suicida chegou a pé ao complexo governamental. Ele detonou os explosivos que levava consigo no momento em que era revistado por agentes de segurança. Dos oito mortos, seis eram policiais e dois, civis, disse o doutor Ahmadullah Khan, médico do hospital para onde foram levadas as vítimas. Qari Yousef Ahmadi, um homem que identifica-se como porta-voz da milícia fundamentalista islâmica Taleban em contatos com a imprensa, telefonou para a Associated Press e assumiu a responsabilidade pelo ataque em nome do grupo. Também nesta terça, um soldado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foi morto em confronto com insurgentes na província de Helmand, afirmou a aliança num comunicado. Não foi revelada a nacionalidade do soldado morto, mas a grande maioria das tropas internacionais na província é de britânicos.