Número de mortos em ataque contra hotel na Somália sobe para nove

Atualizado às 18h48

MOGADISCIO - Subiu para nove o número de mortos em um ataque a bomba na Somália. A polícia local disse que um carro-bomba avançou contra o bloqueio perto do maior hotel da capital, danificando seriamente o edifício e deixando entre os mortos um diplomata chinês, de acordo com o ministro de Relações Exteriores da Somália, Abdisalam Omer. Um diplomata do Quênia, segundo Omer, está entre os cerca de 20 feridos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Jazeera Hotel é tradicionalmente frequentado por autoridades do governo, diplomatas e estrangeiros. O ataque foi reivindicado pelo grupo al-Shabab, que é ligado à Al Qaeda. O ataque ocorre no momento em que o presidente dos EUA, Barack Obama, está na vizinha Etiópia, e deve tratar sobre a segurança da região. Fonte: Associated Press