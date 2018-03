Ataque contra loja de vídeo mata três no Paquistão

A explosão de uma bomba ocorrida nesta quarta-feira, 4, em uma loja de vídeo numa cidade no noroeste do Paquistão deixou três mortos e três feridos, informou a polícia local. O ataque ocorre em um momento no qual a polícia paquistanesa tenta descobrir que estaria por trás do atentado com carro-bomba contra a Embaixada da Dinamarca em Islamabad no qual seis pessoas morreram no início da semana. Abdul Rauf, comandante da polícia local, disse que o ataque desta quarta ocorreu em Kohar, 75 quilômetros ao sul de Peshawar. Os mortos e feridos foram levados a um hospital próximo. A explosão danificou outras lojas de vídeo e de CDs próximas. Kohar fica perto da fronteira com o Afeganistão. Ninguém reivindicou a autoria do ataque até o momento, mas ações similares ocorridas recentemente foram atribuídas a militantes pró-Taleban, para os quais músicas e filmes são antiislâmicos. Há algumas semanas, supostos militantes enviaram cartas a lojistas de Kohat e de outras cidades da região nas quais advertiam a eles que fechassem seus negócios ou arcassem com as conseqüências.