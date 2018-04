Ataque contra manifestantes fere 42 na Argélia

Os organizadores do protesto no partido democrático de oposição hastearam a bandeira da Tunísia ao lado da bandeira da Argélia no balcão da sede do partido onde a marcha iria começar. Os policiais, escoltados por um helicóptero e caminhões, cercaram a saída da sede para assegurar que os manifestantes não deixariam o edifício e atacaram quem tentou deixar o local. Do lado de fora, jovens acenavam com a bandeira nacional e gritavam "Poder assassino".

"Eu sou um prisioneiro na sede do partido", disse Said Sadi, um ex-candidato presidencial que lidera o Partido do Rali pela Cultura e Democracia, por meio de um megafone na janela do edifício. Manifestantes gritavam "Saia Boutef", referindo-se ao presidente Abdelaziz Bouteflika, refletindo os gritos contra o presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, antes de ele fugir para a Arábia Saudita em 14 de janeiro.

Durante o confronto, o líder do partido no Parlamento, Atmane Mazouz, foi atingido no rosto com um cassetete. Cinco manifestantes foram presos e 42 foram levados feridos para os hospitais. A agência de notícias oficial afirmou que sete policiais foram feridos, sendo dois com gravidade. As informações são da Associated Press.