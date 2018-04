Ataque contra mesquita mata pelo menos 30 no Paquistão

Um ataque suicida contra uma mesquita sunita no noroeste do Paquistão deixou pelo menos 30 mortos e dezenas de feridos segundo as autoridades do país.

Quando a explosão ocorreu,a mesquita estava lotada de fiéis para as orações de sexta-feira no vilarejo de Hayagai Sharki, a cerca de 15 km do distrito de Dir Superior, e há informações de que ainda há pessoas presas nos entulhos da mesquita.

O distrito de Dir fica próximo ao vale de Swat, palco, há mais de um mês, de pesados combates entre militares paquistaneses e militantes do Talebã.

O comandante do Exército paquistanês, general Ashfaq Kayani, afirmou em uma declaração divulgada na noite de quinta-feira que o Exército "virou a situação" na região e reiterou que o objetivo é erradicar completamente o Talebã do vale de Swat.

Nos últimos dias, o Exército paquistanês tomou várias áreas que estavam sob controle de militantes.

Há informações de que os militantes do Talebã acusaram os militares de matar civis na região e ameaçaram retaliar.

No entanto, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque suicida desta sexta-feira. Em toda a região noroeste do Paquistão foi observado um aumento no número de ataques desse tipo ligados à insurgência do Talebã além da divisão sectária entre xiitas e sunitas.

Em março, cerca de 50 pessoas morreram em um ataque suicida em uma mesquita, perto de Jamrud, na passagem de Khyber, rota para o Afeganistão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.