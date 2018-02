Ataque contra político mata 10 pessoas nas Filipinas

O atual prefeito da cidade de Nunungan, Abdul Manamparan, e seus partidários estavam em um veículo quando sofreram uma embosca em uma remota estrada na quinta-feira, segundo o chefe da polícia da província de Lanao del Norte, Gerardo Rosales. Os atiradores não foram identificados.

Abdul Manamparan está concorrendo a vice-prefeito nas eleições que devem ocorrer no próximo mês. Rosales disse que a filha de Manamparan, Adnanie, e dois parentes estavam entre os mortos. Além disso, outros dois familiares, incluindo uma menina de 15 anos de idade, estavam entre os feridos. As informações são da Associated Press.