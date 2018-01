Ataque contra procissão xiita termina com 42 mortos Três homens armados abriram fogo e lançaram granadas contra uma multidão de fiéis muçulmanos xiitas durante uma procissão religiosa realizada nesta terça-feira no sudoeste do Paquistão, disseram autoridades locais à The Associated Press. Pelo menos 42 pessoas morreram no atentado, inclusive dois agressores. Mais de 150 pessoas sofreram ferimentos de diversos graus de gravidade. O ataque ocorreu em uma região movimentada de Quetta - principal cidade da província de Baluchistão, no sudoeste paquistanês - em meio a uma procissão de centenas de fiéis muçulmanos xiitas. Eles celebravam a Ashoura, dia mais importante do mês sagrado muçulmano de Muharram. Logo em seguida, uma mesquita sunita, a sucursal de uma emissora de televisão e diversas lojas foram incendiadas por xiitas revoltados. Houve troca de tiros perto do local da violência inicial, informou a polícia. O ataque foi o mais letal de uma série de ações violentas contra a minoria xiita do Paquistão. O prefeito de Quetta, Abdul Rahim Kakar, disse à The Associated Press que três agressores abriram fogo e lançaram granadas contra a procissão. Em seguida, eles começaram a andar entre os fiéis e detonaram explosivos atados ao corpo quando a polícia se aproximou. Dois agressores morreram e um deles está em condições críticas de saúde. Kakar não revelou a identidade do homem ferido e limitou-se a dizer que ele está internado em um hospital de Quetta. Alguns suspeitos eram interrogados por suposta ligação com o ataque, mas não se sabe se eles foram detidos. Mohammed Wasim, médico do Hospital Central do Governo, disse que 19 corpos foram levados para a morgue. O Hospital Militar Conjunto recebeu outros 22 cadáveres desde o ataque, perpetrado no início da tarde de hoje, pelo horário local. Qamar Zaman, um inspetor da polícia de Quetta, disse que mais de 150 pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado grave. Funcionários do governo qualificaram o ato de violência como um golpe de grupos extremistas com o objetivo de desestabilizar o país. O atentado contra Quetta ocorreu poucas horas depois de ações coordenadas em Kerbala e Bagdá terem causado a morte de dezenas de peregrinos muçulmanos no Iraque. Não há indícios de que a ação perpetrada contra o Paquistão tenha relação com as do Iraque.