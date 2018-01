Ataque contra templo budista mata dois no Sri Lanka Homens não identificados lançaram uma granada dentro de um templo budista no leste do Sri Lanka, matando pelo menos duas mulheres e provocando ferimentos em outras cinco pessoas. Entre os feridos estão dois menores e um monje, informou a polícia nesta terça-feira. Os devotos ouviam um sermão na noite de segunda em um templo da região de Ampara, a 200 km de Colombo, quando a granada foi lançada. As autoridades locais ainda não sabem o que motivou o ataque. Um sacerdote budista foi assassinado de forma parecida há menos de duas semanas no noroeste do país.