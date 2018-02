Ataque contra turistas fere pelo menos 12 no Paquistão Pelo menos nove estrangeiros e três paquistaneses foram levemente feridos neste sábado em um ataque com granada contra a localidade turística de Ashoka, perto da cidade de Mansehra, no noroeste do Paquistão, informaram as autoridades locais. Entre os feridos estão sete alemães, um austríaco e um esloveno. O autor do ataque não foi identificado e nenhum grupo assumiu imediatamente a autoria da ação. "Todos os feridos já deixaram o hospital", disse um porta-voz do Ministério do Interior do Paquistão.