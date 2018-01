Ataque contra xiitas deixa ao menos 90 mortos no Iraque Bombas e ataques com morteiros atingiram alvos xiitas em Bagdá e ao norte da capital nesta segunda-feira, matando ao menos 90 pessoas e ferindo outras centenas. A violência, que marca um dos dias mais sangrentos das últimas semanas, é um claro sinal de que insurgentes sunitas estão empenhados em uma nova campanha de matanças sectárias. O comando militar americano também reportou as mortes de dois Marines, elevando à 27 o número de soldados mortos nos últimos dois dias. Trata-se de um dos piores fins de semana para as tropas americanas desde o início da guerra. A primeira explosão ocorreu logo depois do meio-dia, quando uma bomba foi deixada em uma mala entre vendedores de eletrônicos e de roupas, entre as quadras Tayaran e Tahrir. A segunda explosão aconteceu minutos depois a alguns metros do local. A polícia e o hospital local confirmaram a morte de 90 civis e disseram que mais de 150 pessoas ficaram feridas. Os feridos foram levados a um hospital próximo de al-Kindi, onde os médicos trabalharam rapidamente para salvar os sobreviventes. Um homem-bomba matou pelo menos 63 pessoas na mesma região no mês passado. As explosões ocorreram horas depois da morte de uma professora que ia trabalhar em uma escola em Khadra, oeste de Bagdá, área sunita, disse a polícia. Depois, dois mísseis atingiram uma escola primária em Dora, um perigoso bairro ao sul de Bagdá, matando uma mulher que esperava por seu filho. Oito estudantes ficaram feridos, segundo policiais no local.