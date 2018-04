Ataque contra xiitas mata 26 em área tribal Um ataque suicida em uma vizinhança xiita no noroeste tribal do Paquistão deixou 26 mortos e 50 feridos ontem. O homem-bomba detonou os explosivos em um mercado perto de uma mesquita, na cidade de Parachinar, na área tribal de Kurran. Um grupo dissidente do Taleban paquistanês responsabilizou-se pelo atentado. Os ataques sectários contra xiitas têm aumentado nos últimos meses.