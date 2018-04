Ataque coordenado deixa pelo menos 12 mortos em Cabul

Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas nesta segunda-feira em uma série de ataques coordenados realizada por um grupo de atiradores e homens-bomba ligados ao Talebã no centro da capital do Afeganistão, Cabul.

Testemunhas afirmam ter visto combates entre atiradores talebãs e forças de segurança até o começo da noite (horário local) perto do Hotel Serena e do palácio presidencial, apesar de o presidente afegão, Hamid Karzai, ter dito que a segurança já havia sido restabelecida.

Em comunicado, o Talebã afirmou que 20 de seus homens participaram do ataque em Cabul. Dois civis e três membros das forças de segurança afegãs morreram e 71 outros ficaram feridos, segundo as autoridades. Sete militantes talebãs também morreram, segundo o ministro do Interior, Mohammad Hanif Atmar.

A onda de atentados foi a mais recente de uma série de ataques cada vez mais ousados à capital afegã. Um comunicado no site do Talebã afirmou que os alvos eram prédios do governo e o Hotel Serena.

O chefe das forças americanas no Afeganistão, general Stanley McChrystal, elogiou o trabalho das forças de segurança nos ataques desta segunda-feira e condenou a ação do Talebã.

"Os atentados do Talebã hoje em Cabul são mais um exemplo da brutalidade do grupo e de seu desprezo pelo povo afegão", afirmou ele, em declaração emitida pela força da Otan no país.

Segundo autoridades, os militantes estavam armados com lançadores de granada e armas leves. Quatro atacaram um shopping center perto do Hotel Serena e do palácio presidencial.

A 400 metros de distância, dois talebãs atacaram um cinema e morreram no local. Logo depois, duas explosões foram ouvidas perto dali.

Segurança

O representante especial do governo americano para o Afeganistão e o Paquistão, Richard Holbrooke, afirmou que "não era surpresa que o Talebã fizesse esse tipo de coisa. Eles estão desesperados, não têm limites".

A embaixada dos Estados Unidos em Cabul afirmou que o desprezo do Talebã por vidas afegãs é "deplorável".

O Afeganistão tem sido palco de ataques violentos desde o processo eleitoral de agosto, com denúncias de fraude, e que levaram o presidente, Hamid Karzai, a tomar posse depois do cancelamento do segundo turno.

Além da violência gerada a partir da polêmica do pleito eleitoral, a milícia Talebã disse que vai intensificar sua resistência no Afeganistão, após o anúncio do envio de mais 30 mil soldados americanos ao país feito pelo presidente Barack Obama em Dezembro.

Em um comunicado divulgado à imprensa nesta segunda-feira, o Talebã afirmou que a estratégia dos Estados Unidos não vai funcionar e que as tropas estrangeiras vão sofrer grandes baixas como consequência.

A milícia fundamentalista islâmica governou o país até 2001, quando foi afastada numa ofensiva militar liderada pelos Estados Unidos.

Desde então, tropas da Otan permanecem no país lutando contra os focos de insurgência do Talebã. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.