Ataque da coalizão faz 40 mortos no Afeganistão Pelo menos 40 talebans foram mortos em um confronto com o Exército afegão e forças da coalizão liderada pelos Estados Unidos, no sul do Afeganistão, informou neste sábado o comando americano em comunicado. O ataque aconteceu na sexta-feira, quando tropas afegãs e da coalizão cercaram um conhecido acampamento de rebeldes talebans no vale de Khod, no distrito de Shaheed Hasas, província de Uruzgan. Entre os rebeldes havia membros que se dedicavam a preparar explosivos, além de líderes locais responsáveis por vários ataques contra a população civil e o Exército afegão. Segundo a coalizão, as forças afegãs e americanas apreenderam oito quilos de ópio durante o ataque a um reduto taleban. As ofensivas fazem parte de uma operação em andamento no sul do Afeganistão, com a participação de 10 mil militares. O objetivo é acabar com santuários terroristas e ampliar o controle do governo afegão na área.