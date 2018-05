Ataque da Otan arrasa complexo de Kadafi

TRÍPOLI

O principal complexo do regime de Muamar Kadafi em Trípoli foi duramente atacado ontem por aviões da Otan. Segundo jornalistas que tiveram acesso ao local após a ofensiva, as bombas guiadas da aliança atlântica arrasaram uma biblioteca de vários andares do ditador, além de um escritório e uma sala de recepções para autoridades estrangeiras.

As informações sobre o número de vítimas do ataque são contraditórias. O governo Kadafi afirmou que 3 pessoas morreram e 45 ficaram feridas - 15 delas em estado grave. Antes, porém, uma fonte do serviço de segurança líbio que estava no complexo disse que apenas quatro pessoas ficaram levemente feridas no bombardeio.

O ataque ao complexo de Bab al-Aziziya - uma base militar onde Kadafi mantém uma residência oficial - buscaria mostrar ao regime de Trípoli que a Otan deseja intensificar a pressão e ampliar o número de alvos. Até agora, a aliança tem restringido seus bombardeios a instalações militares longe de áreas civis e à região do front, onde rebeldes tentam fazer recuar forças leais ao regime.

Segundo o governo líbio, Kadafi não estava no complexo no momento do bombardeio. O ditador tem aparecido em público de forma esporádica, quase sempre em Trípoli.

"(Kadafi) está ótimo, saudável e de bom humor", disse Moussa Ibrahim, porta-voz do regime. Ele negou que o líder esteja escondido e qualificou o bombardeio aliado de "ato terrorista".

Os ataques aéreos da Otan buscam enfraquecer o controle de Kadafi sobre o oeste da Líbia. Com base em Benghazi, rebeldes dominam todo o leste do país. No fim de semana, o fogo intenso obrigou soldados e mercenários fiéis ao ditador a recuarem de Misrata, último bastião da oposição no oeste da Líbia, sitiado há oito semanas. Os confrontos deixaram do fim de semana deixaram ao menos 32 mortos e dezenas de feridos. Segundo um médico de Misrata, o bombardeio das forças de Kadafi contra uma área residencial da cidade deixou dez mortos, entre eles uma família inteira. Ontem, os rebeldes disseram que forçaram um recuo das forças de Kadafi de Misrata. Rebeldes também assumiram o controle sobre um trecho da fronteira com a Tunísia.

Ontem, Saif al-Islam Kadafi, filho do ditador e antes tido como provável sucessor do regime, voltou a garantir que "milhões" de líbios continuam ao lado do governo. "Ao longo da História, nenhum país alcançou uma vitória com espiões, traidores e colaboradores. Otan, você será a perdedora", disse Islam à agência estatal de notícias Jana. / AP