Ataque da Otan barra ofensiva de Kadafi em cidade rebelde na Líbia

BENGHAZI - Jatos de combate da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) atacaram forças leais ao ditador da Líbia, Muamar Kadafi, que tentavam avançar sobre a cidade de Misrata, dominada por rebeldes, informou uma porta-voz da aliança nesta quarta-feira, 27. Misrata é uma cidade estratégica, pois seu porto serve como rota para os insurgentes contrários a Kadafi.

A batalha por Misrata tornou-se um importante episódio no levante contra o regime de Kadafi. Nos últimos dois meses, houve confrontos entre tropas oficiais e rebeldes pela região, levando a uma maior intervenção internacional para acabar com o derramamento de sangue.

O ataque da aliança, ocorrido na noite da terça-feira, ajudou a expulsar as forças de Kadafi, disse a porta-voz da Otan Carmen Romero. "As forças da Otan agiram rapidamente para romper uma força que avançava até o porto de Misrata", disse a porta-voz. Segundo ela, vários aviões da Otan foram ao local e, "após avaliarem o risco para os civis, nossos pilotos atacaram".

Levantamentos sobre os ataques mostraram que seis veículos militares e outros seis veículos "técnicos" - caminhões civis equipados com metralhadoras e lançadores de foguete - foram atingidos. Um local de lançamento de mísseis terra-ar também foi destruído, disse a porta-voz.

Com tropas de Kadafi cercando a cidade por todos os lados por terra, o porto tornou-se área estratégica na batalha por Misrata. Um ataque de forças de Kadafi suspendeu temporariamente ontem o fluxo de ajuda e pessoas. Já o governo líbio nega que dispare indiscriminadamente contra alvos civis.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) utilizou as evidências de ataques contra civis para aprovar uma resolução autorizando uma campanha internacional de ataques aéreos contra forças de Kadafi. As informações são da Associated Press.