Ataque da Otan mata 11 militantes no Afeganistão A polícia afegã informou que 11 supostos militantes do Taleban, dentre eles dois comandantes, foram mortos durante um ataque aéreo e em solo realizado pelas forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e do Afeganistão no norte do país.