Ataque da Otan mata 12 rebeldes em Misrata Aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) bombardearam ontem uma posição rebelde na cidade de Misrata, no oeste da Líbia, e mataram 12 insurgentes que lutam contra o ditador Muamar Kadafi, informou o jornal americano "The New York Times".