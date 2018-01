Ataque da Otan mata 38 membros do Taleban no Afeganistão As forças lideradas pela Organização do Atlântico Norte (Otan) mataram 38 membros do Taleban em dois ataques separados no sul do Afeganistão nesta quinta-feira, 22, disse uma autoridade policial. Com suporte aéreo, os ataques atingiram esconderijos de insurgentes em duas áreas no distrito de Girishk, na província de Helmand, a região que mais produz drogas no Afeganistão e maior fabricante de heroína do mundo, disse o chefe da polícia do distrito. "Onze taleban foram mortos em um dos ataques e 27 no outro", afirmou Habibullah. "Não houve vítimas entre a Otan e nossas tropas", acrescentou. A Otan e o Taleban não puderam ser encontrados imediatamente para comentar. O ano passado foi o mais sangrento desde que os islâmicos de linha-dura foram derrubados pelas forças lideradas pelos EUA em 2001. Mais de quatro mil pessoas morreram, sendo um quarto civis, e ataques suicidas subiram de 21 para 139 em 2005.