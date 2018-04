Ataque da Otan mata cinco soldados afegãos, diz governo Um ataque aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no início da manhã desta quinta-feira na província de Logar, no leste do Afeganistão, matou cinco soldados afegãos, disseram autoridades do ministério da Defesa do país. A coalização disse que as mortes foram um acidente e expressou seus pêsames. Segundo a Otan, os soldados afegãos foram "mortos acidentalmente". A organização não especificou se as mortes foram resultado do ataque.