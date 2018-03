Ataque da Otan mata pelo menos 18 civis afegãos Um ataque aéreo conduzido pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deixou hoje pelo menos 18 civis mortos na província de Helmand, Afeganistão. A informação partiu de Assadulah Sherzad, chefe da polícia da província. Segundo Haji Adnan Khan, um líder tribal, corpos devem estar sobre as ruínas do prédio destruído pela Otan em um vilarejo próximo à capital. Segundo a agência italiana Ansa, pelo menos quinze dos civis mortos eram crianças, com idades entre seis meses e quinze anos. A Otan reconheceu em um comunicado que executou hoje um ataque aéreo no distrito de Nad Ali, em Helmand, mas "não pode confirmar se ocorreu qualquer baixa civil".