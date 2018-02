Ataque da Otan no Afeganistão mata pelo menos 27 civis

O governo do Afeganistão disse no domingo, 21, que pelo menos 27 civis morreram em um bombardeio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em na província de Uruzgan, no centro. A entidade confirmou o ataque e a morte de civis. O bombardeio deixou pelo menos 12 feridos. Anteriormente, o governo havia divulgado que eram 33 as vítimas do ataque.

A organização tinha dito antes que atingiu um comboio de insurgentes, mas forças em terra depois descobriram que entre "vários indivíduos mortos e feridos" no ataque estavam mulheres e crianças. Em nota, a Otan disse que tinha acreditado que o comboio levava insurgentes do Taleban a caminho de um ataque contra forças militares afegãs e estrangeiras.

O governador de Uruzgão, Sultan Ali, disse à BBC que todos os mortos eram civis. Segundo Ali, o bombardeio ocorreu em uma área sob controle do Taleban e não fazia parte da ofensiva militar da Otan contra os insurgentes na província vizinha de Helmand.

A morte de civis em bombardeios já vinha causando ressentimento generalizado no Afeganistão e constrangimento para a Otan. No ano passado, o general Stanley McChrystal, comandante dos EUA e da Otan no Afeganistão, introduziu regras mais rigorosas para a atuação das forças no país em uma tentativa de minimizar mortes e ferimentos entre civis.

O general MCChrystal pediu desculpas ao presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, por este incidente mais recente e prometeu realizar uma investigação completa sobre as mortes. O comandante da Otan disse em uma declaração que estava "extremamente entristecidos com a trágica perda de vidas inocentes". "Eu deixei claro para as nossas forças que nós estamos aqui para proteger o povo afegão, e matar ou ferir civis inadvertidamente mina a confiança deles na nossa missão. Nós vamos redobrar os nossos esforços para reconquistar essa confiança", disse o general.

O correspondente da BBC em Cabul, Chris Morris, disse que o ataque não estava ligado à Operação Moshtarak ("juntos", em Dari, uma das principais línguas faladas no Afeganistão), liderada pela Otan, que está em andamento na província de Helmand. Na semana passada, 12 civis morreram na ofensiva quando foguetes atingiram uma casa.

Cerca de 15 mil soldados afegãos e da Otan estão envolvidos na Operação Moshtarak, em sua segunda semana, a maior operação desde que o regime do Taleban foi derrubado, em 2001.

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, general David Petraeus, disse no domingo que ela é parte de uma nova estratégia para combater insurgentes, que provavelmente vai durar até 18 meses.

(Atualizado às 12h29)