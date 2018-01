Ataque da Unita em Angola deixa 10 mortos Pelo menos 10 pessoas morreram e 30 ficaram feridas hoje em um novo atentado terrorista da Unita (União para a Independência Total de Angola) - as forças lideradas por Jonas Savimbi, que luta contra o governo desde a independência do país em 1975. Segundo informações da agência portuguesa Lusa, citando a rádio católica Ecclesia e fontes das Forças Armadas Angolanas, no ataque guerrilheiro foram atingidas várias casas de Brunjei, localidade da província meridional de Huila. Segundo a Lusa, a tardia intervenção do pessoal médico causou a morte de uma dezena dos feridos mais graves. O distrito de Brunjei tem sido cenário de repetidos ataques da Unita desde o início deste ano, quando o governo decidiu ocupar militarmente a zona. O episódio de hoje se soma ao grave atentado de dias atrás contra um trem que provocou a morte de mais de 250 pessoas. A Conferência dos Bispos de Angola e de São Tomé lançou um apelo oficial para um cessar-fogo bilateral imediato entre o governo e os rebeldes da Unita. Há vários meses, os bispos vêm se oferecendo como mediadores de um possível diálogo entre as duas partes.