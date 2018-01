Ataque das Farc deixa seis mortos na Colômbia Um novo ataque das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia deixou seis pessoas mortas e uma ferida na zona rural do município de Argelia, 160 quilômetros a noroeste de Bogotá, informou a Agência de Notícias do Exército (ANE). As vítimas eram membros de uma mesma família: a mãe, quatro filhos e um sobrinho. Outra de suas filhas, uma jovem de 17 anos, ficou ferida com três balas de fuzil, segundo a ANE. De acordo com a agência, a sobrevivente, identificada como Yolima Toro, que se encontra internada no hospital de Argelia, contou que os guerrilheiros entraram "violentamente na casa, destruindo as portas e tudo o que encontravam pela frente". As Farc acusaram a família de camponeses de auxiliar grupos paramilitares que operam na região, disseram autoridades municipais. Depois do ataque, realizado pela frente 47 das Farc, tropas do Exército combateram com os guerrilheiros. Segundo a ANE, um dos rebeldes morreu.