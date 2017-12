Ataque das Farc deixa três policiais mortos Supostos guerrilheiros das Farc emboscaram hoje uma patrulha da Polícia colombiana, matando três de seus integrantes e deixando ferida uma menina no departamento de Nariño, informaram porta-vozes oficiais. O comandante da Polícia de Nariño, na fronteira com o Equador, disse a jornalistas que os militares foram recebidos a tiros quando se preparavam para realizar um revista em um bairro da cidade de Ipiales, 900 quilômetros ao sul de Bogotá. Os autores dos disparos seriam homens das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). A menina ferida foi atendida em um centro hospitalar, mas até o momento não foi divulgado qualquer boletim médico sobre seu estado clínico. Nesta segunda-feira será realizado um conselho de segurança em Pasto, 800 quilômetros de Bogotá, disse o governador do departamento de Nariño, que acrescentou que serão tomadas medidas para acabar com a violência. Na quinta-feira passada, também em uma emboscada das Farc, morreram dois policiais.