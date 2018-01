Ataque das Farc mata dois militares e dois civis na Colômbia Pelo menos dois militares e dois civis morreram e sete pessoas ficaram feridas em um atentado terrorista cometido pelas guerrilhas das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no domingo, no sudoeste do país, informaram nesta segunda-feira fontes militares. Os membros de uma patrulha do Exército foram atacados por militantes quando vigiavam uma área para que técnicos consertassem uma torre do sistema elétrico, dinamitada horas antes. A tentativa das Farc de derrubar a torre do sistema elétrico na aldeia de Caña Dulce, no município de Piendamó - que faz limite com Morales -, fracassou, pois só provocou danos em uma das bases. O ataque contra uma patrulha do Batalhão de Infantaria "José Hilario López" ocorreu na aldeia Los Uvos, no município de Morales, a 580 quilômetros de Bogotá. O atentado aconteceu perto da escola rural de Los Uvos, enquanto membros do Exército passavam pelo local onde tinham sido colocados os explosivos. Os feridos são cinco soldados e dois civis, que foram levados para centros de atendimento médico nas cidades de Popayán e Cali, esta última capital do departamento (estado) de Valle el Cauca. No momento das explosões, estudantes, pais e professores estavam reunidos na escola, informou o comandante da 29º Brigada do Exército, coronel Juan Pablo Amaya. Em Buenaventura, o mais importante porto do país sobre o Pacífico, não há eletricidade desde a última sexta-feira, depois de vários atentados das Farc às redes de transmissão. A interrupção da energia elétrica levou as autoridades do porto a decretar o toque de recolher, proibir a venda de bebidas alcoólicas e porte de armas por civis. Espera-se que o serviço seja restabelecido hoje e situação volte ao normal. A costa colombiana do Pacífico se transformou em uma região importante para as Farc e organizações de traficantes, para o transporte de drogas e matérias-primas usadas na produção de cocaína.