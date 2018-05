Ataque de aviões não-tripulados dos EUA mata 6 no Paquistão

Os mísseis, disparados por dois aviões sem tripulantes, atingiram um veículo que transportava militantes num vilarejo cerca de 12 quilômetros a leste da fronteira afegã, no Waziristão do Sul, disseram moradores e autoridades.

"Temos a confirmação de seis (mortos), mas o número pode ser alto", disse um oficial da segurança.

Os EUA têm usado ataques com esse tipo de avião para alvejar militantes ligados à Al Qaeda nos últimos anos em áreas tribais do Paquistão, mas eles se tornaram uma fonte de preocupação para o governo paquistanês por causa da morte de civis.

Esse foi o primeiro ataque do tipo desde 17 de março, quando um ataque similar matou 38 idosos e supostos militantes e provocou uma rara condenação vinda do poderoso chefe militar do país.

Um funcionário da inteligência disse que os EUA agiram sem qualquer ajuda do Paquistão.

(Reportagem de Chris Allbritton, Hafiz Wazir e Saud Mehsud)