Ataque de drone dos EUA mata até 7 militantes no noroeste do Paquistão

“De acordo com conversas internas dos militantes, membros do Taliban Punjabi e militantes estrangeiros que acredita-se serem árabes foram mortos no ataque do drone”, disse uma autoridade de segurança em Miranshah, onde fica o quartel-general da região montanhosa do Waziristão do Norte. Punjab é uma província do Paquistão.

O drone lançou dos mísseis e atingiu instalações na área de Wara Mandi, no remoto vale de Shawal, disseram autoridades de segurança, acrescentando que de quatro a sete militantes foram relatados mortos.

O vale de Shawal é um dos últimos grandes refúgios do Taliban no Waziristão do Norte, região que faz fronteira com o Afeganistão.

O Taliban costumava ter o controle sobre os centros urbanos do Waziristão do Norte, mas foi expulso após uma ofensiva militar, em junho.

Nesta semana, os militares deslocaram tropas em terra para Shawal, como parte de um impulso contra o Taliban. O escopo da operação ainda não ficou claro, e os militares paquistaneses não quiseram comentar. Na sexta, os militares paquistaneses afirmaram ter matado 15 militantes no vale de Shawal.

(Reportagem adicional de Hafiz Wazir, em Wana; Saud Mehsud, em Dera; Ismail Khan e Jibran Ahmad, em Peshawar)