Ataque de foguetes americanos perto de hospital de Bagdá fere 20 As forças dos EUA dispararam foguetes contra um alvo próximo a um hospital importante de Bagdá no sábado, deixando 20 feridos e danificando várias ambulâncias, disse o administrador do hospital. Nenhum paciente foi ferido no hospital em Sadr City, reduto do clérigo antiamericano Moqtada al Sadr, mas 20 pessoas no local das explosões foram feridas, disse o administrador do hospital Al Sadr, Wi'am al Jawahiri. Jawahiri disse que janelas do hospital se quebraram quando três mísseis atingiram o local descrito pelas forças americanas como um centro "de comando e controle" dos militantes, por volta das 10h. "Embora acredite que o alvo não tenha sido o hospital, poderíamos ter sido avisados de antemão", disse Jawahiri à Reuters. "Então poderíamos ao menos ter tomado algumas precauções." As forças americanas disseram que munições guiadas com precisão foram usadas para destruir a instalação de militantes em Sadr City, onde forças dos EUA e iraquianas vêm há várias semanas combatendo militantes xiitas fiéis a Al Sadr, como parte de uma grande campanha de repressão às milícias travada pelo governo. As armas usadas podem ter sido foguetes disparados em terra ou desde helicópteros. O coronel Jerry O'Hara, porta-voz militar dos EUA em Bagdá, disse que a operação foi cronometrada e teve como alvo um centro de "comando e controle" que teria sido usado para planejar ataques contra a população iraquiana, além das forças de segurança iraquianas e dos EUA. "Tomamos muito cuidado para prevenir danos colaterais e vamos continuar a fazê-lo. Não alvejamos civis, e lamentamos quaisquer baixas", disse O'Hara. Indagado por que um ataque de mísseis foi lançado tão perto do hospital no meio da manhã, ele respondeu: "A verdadeira pergunta deveria ser por que esses elementos criminosos sempre põem a população iraquiana em risco, usando para coordenar seus ataques instalações situadas tão perto de locais públicos. " O porta-voz disse ainda que está sendo feita uma avaliação dos danos provocados. Imagens feitas pela Reuters Television mostraram uma construção destruída a pouca distância do hospital, que é um dos dois principais centros de atendimento médico na favela xiita de Sadr City, que tem 2 milhões de habitantes. Vários carros civis e ambulâncias ficaram seriamente danificados.