Ataque de guerrilheiras deixa 25 mortos no Sri Lanka Guerrilheiras do grupo Tigres da Libertação do Tâmil Eelam (LTTE) lançaram na madrugada desta terça-feira um ataque a um quartel da polícia no leste do Sri Lanka que deixou 25 mortos entre policiais, civis e rebeldes. Entre os mortos, havia 16 policiais, 2 civis e 9 guerrilheiras, informaram o Ministério da Defesa e a polícia local. Foi a primeira ação importante, desde 24 de julho, da guerrilha que luta por um território independente para a minoria tâmil da população, alegando que sofre discriminação por parte da maioria cingalesa - constituída por 14 milhões dos 18,6 milhões de habitantes do país. O ataque de julho teve como alvo o único aeroporto internacional do Sri Lanka e uma base aérea anexa, deixando 20 mortos e 12 aviões destruídos. Além disso, o ataque prejudicou a economia cingalesa, privando-a de parte da receita com o turismo. Os viajantes evitam o aeroporto e os navios não fazem escala nos portos do Sri Lanka. Os ataques dos guerrilheiros tâmeis já provocaram 64.000 mortes no país nos últimos 18 anos.