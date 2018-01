Ataque de helicóptero dos EUA mata família iraquiana Pelo menos cinco membros de uma família iraquiana morreram e três vizinhos ficaram feridos em um ataque de um helicóptero militar americano contra sua casa em Biyi, no norte do Iraque, informaram nesta terça-feira fontes policiais. O ataque ocorreu na noite de segunda-feira, quando o piloto do aparelho militar detectou movimentos suspeitos de supostos rebeldes em um bairro de Biyi e atirou contra eles, mas o projétil caiu "por erro" em uma casa e causou a morte de cinco pessoas, segundo fontes o Escritório de Coordenação Conjunta americano-iraquiano. Entre os mortos há três mulheres e os três feridos moram em uma casa vizinha à atacada. Biyi, situada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Bagdá, foi cenário de numerosos ataques de grupos insurgentes, especialmente contra o lance do oleoduto que une Bagdá com Kirkuk (norte). O comando militar americano não comentou até o momento o ataque em Biyi, em que outras duas casas foram danificadas, segundo fontes iraquianas.