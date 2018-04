Ataque de homem-bomba deixa 3 mortos no Afeganistão A polícia afegã informou que um homem-bomba detonou seus explosivos perto de Kandahar, no Afeganistão, num ataque que teve como alvo um complexo que provê apoio logístico a forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).