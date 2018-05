Ataque de homem-bomba mata dois civis no Afeganistão

"Eu estou seguro e saudável e todos que estavam no carro também", disse Nazak à Associated Press logo após a explosão. Irfan Hameed, médico do hospital local, afirmou que cinco homens e quatro crianças ficaram feridas no ataque, que ocorreu em uma região comercial da cidade.

Também neste sábado um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foi morto em um ataque insurgente no leste do país, segundo a coalizão militar. Mais de 670 integrantes das tropas dos EUA e de outros países morreram no Afeganistão até agora, neste ano.