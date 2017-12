Ataque de homens-bomba mata 45 em mercado do Iraque A explosão de dois homens-bomba mataram 45 pessoas e feriram outras 150, após ataque suicida nesta quinta-feira em um mercado ao ar livre que estava lotado e fica em uma cidade xiita no sul de Bagdá, segundo a polícia local. Os homens que estavam com as bombas passeavam no mercado ao ar livre de Maktabat, que fica no centro de Hillah, por volta das 6 horas da tarde, enquanto civis compravam comida para a refeição noturna. A polícia deteve um dos suspeitos, mas ele explodiu as bombas que levava. Em seguida, seu companheiro causou a segunda explosão. O ataque matou 45 pessoas e feriu outras 150, disse o porta-voz da polícia na província de Babil, capitão Muthanna Khaled. Hillah foi cenário de um dos mais mortais ataques na Guerra do Iraque, quando um carro-bomba matou 125 pessoas em fevereiro de 2005. Mortes em janeiro no Iraque Em janeiro, 1.990 civis foram mortos em atentados, segundo afirmou um funcionário do Ministério da Saúde do Iraque, mais que o triplo das mortes de civis registradas no mesmo período de 2006, que chegaram a 548. O funcionário, que não quis ser identificado, disse que 1.936 civis foram feridos durante os confrontos, de acordo com relatórios e compilações feitos pela rede nacional de necrotérios e hospitais. Dados do Ministério de Defesa e do Interior mostraram que 100 soldados das Forças de Segurança foram mortos em janeiro, ante 593 mortes de insurgentes e a detenção de 1.926 terroristas.