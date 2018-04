Ataque de insurgentes no Paquistão deixa 18 mortos Dezoito rebeldes morreram hoje no Paquistão, durante um ataque a uma base militar na região tribal de Orakzai, no noroeste do país. Segundo o tenente-coronel Tahir Akram, porta-voz do Frontier Corps, outros quatro rebeldes foram capturados e um soldado ficou ferido na região, onde há grande presença de membros do Taleban.