Ataque de Israel a campo de refugiados deixa 30 feridos Tanques e soldados do Exército de Israel entraram na noite desta terça-feira na cidade palestina de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. Fontes hospitalares disseram que 30 pessoas feridas foram atendidas depois de um helicóptero artilhado do Exército do Estado judeu disparar um míssil contra uma multidão no campo de refugiados. O governador palestino Hosni Zoaroub disse que buldôzeres do Exército estavam derrubando casas e prédios no campo de refugiados nos arredores da cidade, situado nas proximidades de assentamentos judaicos. Não há informações disponíveis sobre vítimas. Sob condição de anonimato, fontes militares israelenses disseram que as forças pretendem impedir disparos de foguetes e morteiros contra alvos israelenses. Nesta terça-feira, 10 soldados israelenses ficaram feridos, um deles em estado grave, num ataque de morteiro contra uma base militar em Gaza. Outros três israelenses ficaram feridos quando um foguete de fabricação caseira foi disparado da Faixa de Gaza contra uma cidade israelense próxima, informou o Exército.