Ataque de Israel contra carro matou dois do Hamas Os quatro mísseis disparados neste sábado de um helicóptero israelense contra um carro na Faixa de Gaza mataram dois militantes do Hamas, informaram autoridades palestinas. O novo caso de violência pode comprometer de vez as já abaladas conversações de paz entre o estado de Israel e a Autoridade Palestina. "Esse ataque destrói qualquer chance de reativar negociações com Israel", reagiu o ministro da Informação palestino, Nabil Amr. Ele pediu a interferência imediata dos Estados Unidos para frear o ciclo de violência. O ministro palestino disse que morreram no ataque Abdullah Aqel, líder das Brigadas Ezzedin al-Qassam (braço armado do Hamas), e Farid Mayet, membro da mesma organização. Nove pedestres ficaram feridos. "Depois disso, chega ao fim qualquer esperança de paz", insistiu Amr. Tropas israelenses matam menina Também hoje, tropas israelenses mataram uma menina de oito anos e feriram outros sete palestinos com disparos de submetralhadora contra o campo de refugiados de Khan Younis, na Faixa de Gaza. Segundo testemunhas, a menina foi atingida no peito por soldados disparando de uma base militar próxima contra o campo. O Exército israelense não comentou imediatamente o incidente.