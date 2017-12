Ataque de Israel mata quatro membros do Hamas em Gaza Quatro membros da milícia do Hamas morreram nesta Segunda-feira (28) em um ataque da Força Aérea israelense. O ataque aconteceu no bairro Sejayieh, no leste da Cidade de Gaza, zona adjacente à passagem fronteiriça de Karni. As vítimas pertenciam a uma força especial de três mil efetivos, ilitantes do Hamas, criada há alguns meses pelo ministro do Interior da ANP, Said Siam. Fntes palestinas afirmaram que oito palestinos morreram desde domingo em ataques do Exército e da Força Aérea israelense em Sejayihe, que têm como objetivo destruir depósitos de armas e túneis subterrâneos. No entanto, fontes militares israelenses calcularam em dez o número de vítimas fatais. Desde que as Forças Armadas voltaram a operar no território autônomo de aza, após o seqüestro do soldado Gulad Shalit, em poder do Hamas e outras facções armadas desde 25 de junho, mais de 200 milicianos e civis palestinos foram mortos.